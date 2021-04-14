В екатеринбургской квартире замминистра ЖКХ прошли обыски по делу о коррупции в фонде капремонта

В Екатеринбурге управление ФСБ России по Свердловской области провело обыски в квартире, принадлежащей заместителю министра энергетики и ЖКХ Омской области Марине Степановой. Сама она была задержана двумя днями ранее – сразу по возвращении в Сибирь с Урала. Суд арестовал чиновницу из команды омского губернатора Александра Буркова в рамках уголовного дела, которое расследуется по двум статьям: п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в крупном размере» и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Она пробудет под стражей два месяца, пока идет следствие.

Степанова лишь в начале 2021 года стала заместителем министра энергетики и ЖКХ Омской области. До этого в течение почти двух лет она исполняла обязанности директора регионального фонда капитального ремонта. По версии следствия, регоператор заключил договоры на ремонт в многоквартирных жилых домах с некой фирмой, где в 2019 году сменился собственник и директор – вместо омичей туда пришли свердловчане. После чего предприятие получило сразу несколько контрактов на сотни миллионов рублей.

Во время судебного заседания по мере пресечения Степановой следователь регионального СКР сообщила, что силовики прослушивали телефонные разговоры бывшего руководителя Фонда капремонта Омской области, и записи подтверждают подозрения следствия. В частности, по информации издания «Коммерческие вести», которое ссылается на представителя СКР, фирма – получатель контрактов оплачивала обучение сожителя Степановой в Уральском федеральном университете и аренду жилья в Омске для замминистра и ее спутника. «Причем все было оплачено не наличными – а официально – со счета фирмы! И это еще не все названные в суде оплаты. Это возможно только тогда, когда фигурант на все 100% убежден в безнаказанности», – пишет издание.

Добавим, что в рамках другого производства в отношении Степановой также было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

Плюс 21 градус. На лед городского пруда вышли рыбаки (ФОТО). / У аллергиков на Урале начались обострения: зацвели деревья. / Главный эпидемиолог УрФО: «Коронавирус с нами навсегда, надо привыкать носить маски». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»