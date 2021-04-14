Уральцы хотели отомстить убийце друга, но расправились с его гостями

Двум ранее судимым жителям Белоярского района, 1987 и 1994 г.р., предъявлено обвинение в двойном убийстве.

Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в ночь на 3 апреля 2021 года мужчины, выпив для храбрости, пришли в дом по улице Свердлова в поселке Белоярский. Там живет гражданин, ранее отсидевший за убийство их знакомого. Обвиняемые хотели «поговорить» с ним, но не застали дома.

«Мстители» встретили только 53-летнего отца своего неприятеля и его 56-летнего знакомого. Не найдя в доме своего врага, обвиняемые расправились с теми, кого нашли. От полученных ножевых ранений оба потерпевших скончались на месте. Сообщники скрылись, однако вскоре были задержаны.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что по горячим следам были задержаны граждане Бухаров и Деревянко. «Одного из них задержали в Екатеринбурге, в здании шиномонтажки, куда он пришёл, чтобы переночевать, а второго – в коллективных садах под Асбестом, где он после совершенного преступления промышлял мелкими кражами у дачников в надежде «отлежаться» и избежать ответственности. На его след сыщики вышли, когда обнаружили отпечатки пальцев в одном из обворованных домиков. Отмечу, что одним из убитых в поселке Белоярском оказался местный житель, 1964 г.р., известный по прозвищу Афган, являющийся ветераном боевых действий в Афганистане», – сообщил Горелых.

Белоярский, Елена Владимирова

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