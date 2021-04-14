Ученые не знают, сколько продержится иммунитет после прививки от коронавируса

Ученые и врачи пока не знают, насколько длительным будет иммунитет у привитых от коронавируса, а также не уверены в абсолютной безопасности вакцин для человека в долгосрочной перспективе. Об этом рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов на форуме «Здравоохранение Урала». «Восемь месяцев сохраняется высокий титр антител у переболевших, у них сохраняется В-клеточный и Т-клеточный ответ. Говорить о вакцинированных пока рано, но естественный ответ достаточно длительный», – отметил он.

По его словам, сложностей для отечественных вакцин с появлением новых вариантов коронавируса – бразильского, южноафриканского, британского – быть не должно. «Вакцинные препараты, которые есть, защищают в большинстве своем, потому что иммунитет, который формируется в результате болезни или вакцинации, он поликлональный, и единичные мутации у возбудителя, к счастью, неопасны», – подчеркнул он.

Но есть и другие проблемные вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса. Например, эффективность и безопасность прививочной кампании у особых групп – пожилых людей, беременных, детей, людей с сопутствующими заболеваниями. Лиознов рассказал, что были зарегистрированы сотни случаев гибели пожилых людей после вакцинации препаратами «Пфайзера», однако взаимосвязь смерти и прививки не доказана. «Чаще всего, это естественная смерть на фоне вакцинации», – отметил директор НИИ.

По его словам, данные первой и второй фазы испытаний показали, что препараты безопасны для людей. «Но долгосрочная безопасность – также вопрос наблюдения», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

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