ГИБДД анонсировала рейды по тонировке автомобилей

В Свердловской области гаишники анонсировали рейды по проверке тонированных автомобилей. В прошлом году машины с затемненными стеклами стали участниками каждого 12-го ДТП.

Водителей будут останавливать и замерять светопропускающие свойства стекол. Всем, у кого через ветровое и передние боковые окна проходит менее 70% света, выпишут протоколы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Штраф – 500 рублей. Плюс водители обязаны убрать тонировку, если они не могут этого сделать на месте, то им дадут 10 суток, после чего ослушавшимся выпишут протоколы по другой статье – по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. В этом случае водителю грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

«Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей привести транспортное средство в соответствие техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, и напоминает, что наличие тонировки снижает видимость проезжей части со 100 до 35-70 метров, при неблагоприятных погодных условиях и при большой скорости движения темные стекла не позволяют полноценно оценить ситуацию на дороге», – напомнили в УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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