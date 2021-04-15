Екатеринбургский предприниматель пойдет под суд за контрабанду леса

Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении екатеринбургского предпринимателя, который пытался вывезти за границу хвойный лес на сумму свыше 2,8 миллионов рублей.

По версии следствия, коммерсант организовал вывоз пиломатериалов на территорию иностранного государства в период с августа по сентябрь 2020 года. Общий объем составил 320 кубических метров. В качестве подтверждения законности происхождения пиломатериалов бизнесмен представил товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении, объеме и стоимости вывозимого товара, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов». Мужчину будут судить в Троицком районном суде Челябинской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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