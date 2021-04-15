Оперштаб: за сутки от коронавируса умерли еще 14 пациентов

В Свердловской области за последние сутки подтверждено еще 126 случаев коронавирусной инфекции, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона. Диагноз поставили 42 екатеринбуржцам, а также жителям Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов.

Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 84 464 человека, выздоровели – 77 977 человек. «Состояние 266 госпитализированных оценивается как тяжелое, 131 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 640. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – добавили в оперштабе.

За сутки умерли 14 жителей Свердловской области от Covid-19. Общее число летальных случаев в регионе – 2 894.

Екатеринбург, Елена Сычева

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