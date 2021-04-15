В Екатеринбурге уже полсотни человек пострадали от укусов клещей

В Екатеринбурге при аномально жаркой погоде активизировались клещи. По данным городского отдела Роспотребнадзора, с 28 марта по 12 апреля в уральской столице было зарегистрировано 26 случаев укусов паукообразных, но уже 13 апреля было зарегистрировано 56 пострадавших.

Из них 28 человек «поймали» клеща в черте города, в том числе 12 горожан – в коллективных садах. Пострадавшие от укусов регистрировались почти во всех районах Екатеринбурга, за исключением Железнодорожного. 28 екатеринбуржцев обнаружили у себя клеща, когда выезжали за город – на территорию Белоярского, Сысертского, Каменск-Уральского, Полевского, Ревдинского, Невьянского и Режевского районов.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендует жителям Екатеринбурга быть внимательными при посещении парков и лесопарков, и кладбищ в черте города, так как акарицидная обработка городских зеленых зон еще не началась, сообщили в администрации Октябрьского района.

Санитарные врачи напоминают, что лучшим средством профилактики клещевого энцефалита остается вакцинация. Прививаться от заболевания можно в любое время года всем жителям с 18 месяцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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