Екатеринбургские памятники отмоют к 1 Мая

Екатеринбургские коммунальщики отмывают городские памятники от грязи, скопившейся за зиму. Всего в мегаполисе 22 монумента, которые приводят в порядок службы благоустройства.

«Специалисты моют городские памятники с помощью шампуня и аппаратов высокого давления. Для того, чтобы добраться до вершины монумента, работникам требуется автовышка и специальный гидрант. Всего же для помывки одного подобного сооружения нужна бригада из шести человек, а на уборку тратится в среднем от трех до пяти часов. За это время специалисты чистят памятник от накопившейся за зиму пыли и грязи, а при необходимости подкрашивают», – сообщает пресс-служба мэрии.

Обычно памятники в Екатеринбурге моют два раза в год – перед 9 Мая и Днем города. Но в этом году помывку монументов коммунальщики обещают закончить уже к первомайским праздникам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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