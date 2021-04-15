На Урале следователя будут судить за фальсификацию доказательств

Завтра в Верхней Салде начнется довольно необычный процесс: следователя будут судить за фальсификацию доказательств.

Как рассказал «Новому Дню» житель Верхней Салды Андрей Волков, четыре года назад он и еще один человек обвинялись в избиении мужчины и нанесении ему телесных повреждений. Уже на суде при изучении результатов судмедэкспертизы были выявлены странности.

В приговоре от 24 апреля 2019 года, опубликованном на сайте суда, говорится, что в процессе были представлены три рентгенологических снимка потерпевшего: два – на его имя, и один – без указания даты и ФИО обследуемого лица, имеющий явные следы обрезки. Следователь Юлия М. заявила, что не знает, кто обрезал снимок. Эксперт, составлявший описание, сказал, что не помнит, в каком виде он получил рентгенограммы, но без маркировки он бы их в работу не взял. Сам потерпевший признался, что один из переломов, заметных на снимках, он получил много лет назад в ДТП, а подсудимые ни при чем.

Как рассказал «Новому Дню» Волков, судья выписал определение, что в деле имеется поддельный документ. Волков был оправдан. А в прошлом году СК проинформировал его, что теперь уже он и его бывший «соучастник» по избиению являются потерпевшими по уголовному делу о фальсификации доказательств следователем.

Добавим, что согласно УК РФ такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Первое судебное заседание в Верхнесалдинском суде состоится завтра, 16 апреля.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

Верхняя Салда. Другие новости 15.04.21

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