Глава Екатеринбурга стал членом совета СОСПП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов стал членом совета Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области. Его избрание одобрили сегодня на годовом собрании Совета регионального отделения организации, в котором принял участие президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«В новом статусе Алексей Орлов будет принимать активное участие в работе Совета, в частности, содействовать формированию конструктивного сотрудничества между городскими властями и представителями бизнеса. Эта сфера деятельности хорошо знакома главе Екатеринбурга. Так, ранее он принимал непосредственное участие в организации главной промышленной выставки Екатеринбурга «Иннопром», которая уже давно расширила свою географию и проходит как в уральской столице, так и в крупнейших странах мира», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей был создан в 1991 году и в этом году отмечает юбилей, 30-летие. В его структуре действуют шесть территориальных подразделений и более 30 филиалов. С 2010 года организацию возглавляет владелец Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. В составе организации представители региональных и муниципальных властей, а также крупнейших промышленных и производственных предприятий Екатеринбурга и Свердловской области. В сегодняшнем годовом собрании принимал участие также полпред президента Владимир Якушев, который напомнил бизнесменам о задачах, которые перед бизнесом поставил президент. «Глава государства поставил задачу по увеличению реальных доходов населения, росту зарплаты. Это та задача, которую придется решать предприятиям, входящим в Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области. За время пандемии безработица увеличилась в пять раз. Задача, которую поставил президент, – вернуться к цифрам, которые были перед началом пандемии. Это серьезный вызов, порядка 35 тысяч рабочих мест необходимо создать», – заявил он.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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