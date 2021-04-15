Чиновники проверили качество благоустройства дворов в Железнодорожном районе

В Железнодорожном районе чиновники проверили состояние дворов, отремонтированных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2024 годы». В выездном совещании приняли участие заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ Иван Трифонов, сотрудники отдела коммунальной энергетики и развития ЖКХ и депутат заксобрания Свердловской области Валентин Лаппо.

Представители власти посетили дворы, где было проведено благоустройство за последние три года. Так, дворовая территория по адресу улица Некрасова, 12 была отремонтирована в 2017 года. Работы во дворах на улице Азина, 39, и на улице Автомагистральная дома №2 и №9 были завершены в 2019 году. В прошлом году были благоустроены дворовые площадки по адресам: улица Крупносортщиков, дома №6 и №8, улица Софьи Перовской, дома № 108 и №110

На благоустройство этих дворов в общей сложности было выделено почти 39 миллионов 500 тысяч рублей, причем более 4 миллионов рублей внесли жильцы домов, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Чиновники и депутат Валентин Лаппо встретились с председателями ТСЖ, расспросив их о состоянии инфраструктуры после сильных зимних морозов. В частности, проверяющие интересовались качеством асфальтового покрытия и безопасностью детских площадок. Нареканий у жителей не было.

Добавим, программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании» реализовывается в Екатеринбурге с 2018 года. Она позволяет отремонтировать и реконструировать детские площадки, парки, скверы и другие общественные территории. В этом году областной бюджет должен выделить на эту программу порядка 2 342 миллиона рублей. При подготовке проектов учитывается минимальный набор требований – для дворов это в первую очередь ремонт проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн. Но по желанию жителей могут быть добавлены какие-то элементы: часто это те или иные сооружения на детских площадках, уличные спортивные комплексы и так далее.

Валентин Лаппо, который сейчас возглавляет в заксобрании комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике, ранее был главой Железнодорожного района – с 2002 по 2016 год.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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