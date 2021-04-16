Вице-премьер Чернышенко летит на Урал обсудить SportAccord и Универсиаду

Сегодня, 16 апреля, в Екатеринбург прибудет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как сообщили в департаменте информполитики, у вице-премьера запланированы совещания по подготовке к Универсиаде-2023 и саммиту спорта и бизнеса SportAccord в Екатеринбурге.

Кроме того, ожидается, что Дмитрий Чернышенко обсудит с полпредом президента Владимиром Якушевым и региональными властями развитие научно-образовательных центров (НОЦ).

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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