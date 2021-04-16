С 17 апреля начинают курсировать дополнительные «летние» электрички

С субботы, 17 апреля, на Свердловской железной дороге начинают ходить дополнительные поезда, так как пассажиропоток возрастает с началом дачного сезона. По просьбам пассажиров срок действия летнего графика продлен до 10 октября (в 2020 году действовал до 4 октября).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СвЖД, на территории Свердловской области этим летом будут курсировать 18 дополнительных электричек (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).

С 17 апреля по 10 октября назначаются поезда:

• № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);

• №6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан (ежедневно);

• №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (ежедневно);

• №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (по выходным и праздничным дням);

• №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва (ежедневно);

• №6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);

• №6802 Нижний Тагил – Невьянск (ежедневно);

• №7074/7073 Нижний Тагил – Аэропорт (ежедневно).

С 24 апреля по 10 октября назначается пригородный поезд № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по выходным и праздничным дням).

С 29 мая по 26 сентября назначается пригородный поезд № 6591/6594 Дружинино – Михайловский Завод (по выходным и праздничным дням).

Кроме того, в летний период на основных маршрутах в Свердловской области будет увеличено количество вагонов в пригородных поездах – с четырех до шести.

Для некоторых пригородных поездов вводятся дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах: Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, 33 км, 109 км, 1826 км и др.

В ХМАО-Югре в период с 30 мая по 30 октября назначаются пригородные поезда № 7496 Сургут – Нижневартовск (ежедневно) и № 6097 Нижневартовск – Сургут (ежедневно).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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