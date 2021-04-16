В Екатеринбурге такси провалилось под асфальт из-за коммунальной аварии (ФОТО)

В Екатеринбурге водитель такси застрял в яме на дороге, образовавшейся из-за прорыва теплотрассы. Инцидент произошел сегодня ночью на перекрестке улиц Учителей и Сулимова. Таксист был без пассажиров.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что на месте коммунальной аварии работает ремонтная бригада. Сейчас этот участок огорожен. Повреждение теплотрассы планируется устранить до 22:00, но ремонтники постараются сделать это раньше.

Жители ближайших домов не останутся без горячей воды и отопления. Тепло подается по обратному трубопроводу, его температура понижена до +50 градусов, добавили в ЕТК.

Там также уточнили, что водитель застрявшей машины не пострадал. Ущерб, причиненный автомобилю, будет возмещен страховой компанией, заключившей договор с ЕТК.

«Компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства. Специализированные службы ЕТК ведут регулярный мониторинг изношенных теплосетей, чтобы предотвратить подобные инциденты», – сообщает пресс-служба предприятия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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