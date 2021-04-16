В очереди на вакцинацию стоят 70 тысяч екатеринбуржцев: прививать будут еще в четырех ТЦ

В Екатеринбурге планируют расширять практику массовой вакцинации от коронавируса в торговых центрах. На следующей неделе прививочные пункты откроются в ТЦ «Гринвич», «Комсомолл» в Октябрьском районе, «Глобус» в Чкаловском районе «Мега» в Верх-Исетском районе. Также продолжат работу медицинские бригады в торговых центрах «Парк Хаус», «Омега», «Дирижабль» и гипермаркете «Окей».

«На сегодняшний день в очереди на вакцинацию стоят около 70 тысяч екатеринбуржцев. Поэтому мы открываем дополнительные прививочные пункты, чтобы снизить напряженность. При этом сохраняется запись на прививку через портал «Госуслуги», по телефону 122 и на сайтах поликлиник. Лучше всего записываться на сайте вашей больницы, так получается быстрее. Из-за существующей очереди ожидание вызова на прививку может составить две-три недели», – сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Он также посоветовал тем, кто собирается на вакцинацию, самостоятельно распечатать бланк анкеты и информированного согласия на прививку с сайта больницы, заполнить эти документы дома и прийти с ними в прививочный пункт. Таким образом можно сократить время приема. Бланки документов для вакцинации должны появиться также на портале екатеринбург.рф.

На сегодняшний день в Екатеринбурге более 110 тысяч горожан привились первым компонентом вакцины «Спутник V», и около 78 тысяч человек – вторым компонентом. В Свердловской области полную вакцинацию прошли чуть более 170 тысяч жителей, 275 тысяч человек поставили первый компонент.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга запустили пилотный проект – выездная вакцинация пожилых людей с привлечением местного совета ветеранов. Такой формат власти хотят распространить и на другие районы города. По словам Харитонова, среди привившихся доля горожан в возрасте старше 60 лет составляет 32-34%.

«Количество вакцины в прививочных пунктах будет зависеть от потребностей. Сейчас вакцина, наконец-то, поступает в город стабильно, в поликлиниках она есть. Область ждет еще одну партию «Спутника V» в ближайшее время. Ограничений по вакцинации, слава богу, пока нет», – заявил санитарный врач.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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