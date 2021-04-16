Екатеринбуржцы смогут прививаться от Covid-19 только одной вакциной

Екатеринбуржцы пока не могут выбирать, какой вакциной привиться от коронавируса. Уральская столица обеспечена только одним препаратом – «Спутник V», сообщил на брифинге главный городской эпидемиолог Александр Харитонов.

«На прошлой неделе в Свердловскую область поступила «ЭпиВакКорона», но этот препарат пошел в отдаленные территории, которые могут пострадать от паводка. «ЭпиВакКорона» может храниться при обычной температуре, как другие вакцины, тогда как для «Спутника V» нужны особые условия хранения. По поставке третьей вакцины («Ковивак» от центра имени Чумакова, – прим. ред.) у нас информации пока нет. Там производство только налаживается», – сообщил врач.

Однако он посоветовал не медлить с прививкой тем горожанам, кто хотят дождаться других препаратов. «Сегодня в области доступен только «Спутник V». Это вакцина эффективная и создает необходимый иммунитет. Не нужно забывать, что мы пока живем в условиях пандемии, и возможность заразиться коронавирусом сохраняется. Надо прививаться тем, что сегодня есть», – заявил Александр Харитонов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

Отельеры Крыма не ожидают закрытия полуострова для туристов. / В очереди на вакцинацию стоят 70 тысяч екатеринбуржцев: прививать будут еще в четырех ТЦ. / Сплит-концерт Radiohead/Muse, танцы под дождем и гонки на снегоходах – Weekend (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»