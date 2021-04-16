В Екатеринбурге зарегистрированы случаи Covid-19 после первой прививки «Спутник V»

В Екатеринбурге зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом у людей, которые поставили первый компонент вакцины «Спутник V». Привитые перенесли Covid-19 в легкой форме. Об этом сообщил на брифинге главный эпидемиолог Александр Харитонов, не уточнив количество таких случаев.

«Это означает, что у людей даже после первой прививки начала работать иммунная система с выработкой защитных антител. Поэтому заболевание переносилось легко. Случаев заражения коронавирусом после полного курса вакцинации не было», – добавил врач. Напомним, прививка препаратом «Спутник V» ставится в два этапа с промежутком 21 день.

Харитонов также подчеркнул, привитым людям следует носить маски, поскольку они могут быть переносчиками вируса: «Сами вы не заболеете, но можете принести вирус в свою семью или в рабочий коллектив. Поэтому в общественных местах нужно соблюдать меры профилактики».

Кроме того, санврач отметил, что каждый привившийся при желании может получить сертификат о вакцинации от Covid-19. Для этого нужно иметь активную регистрацию на портале «Госуслуги». Это возможно даже для тех людей, которые сделали прививку без использования электронной записи. «Все вакцинированные люди строго учитываются, они заносится в федеральный регистр, а затем эта информация автоматически попадает на «Госуслуги». Я сам проверял, распечатывал сертификат для родственника, у меня получилось. Если есть какая-то проблема, не стоит волноваться. Нужно обратиться в службу поддержки портала», – объяснил Александр Харитонов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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