Трое детей пострадали во время пожара в школе

Сегодня около 12:30 начался пожар в школе № 19, расположенной в Академическом районе Екатеринбурга.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте образования администрации города, возгорание началось в гардеробе, площадь его была небольшой, поэтому удалось потушить пожар силами сотрудников школы. Детей эвакуировали, но довольно скоро они вернулись обратно.

Обстоятельства возгорания выясняются. На 14:00 известно о госпитализации троих детей. По предварительной информации, они надышались дымом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

Куйвашев придумал, как увеличивать плату за вход в природные парки каждый год. / «У банков с этим – как у оппозиции с уголовными делами»: эксперты и клиенты об отзыве лицензии у «Нейвы». / Екатеринбуржец напечатал наклейки «Велосипедистам здесь не рады» и раздает их. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»