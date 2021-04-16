Рестораны готовятся к лету – веранды заработают через полторы недели

Екатеринбургский общепит активно готовится к летнему сезону. Заведения, которые пережили карантин-2020, откроют летние веранды уже через пару недель.

В ресторане BY Grand на улице Сакко и Ванцетти, где обычно есть как теплая веранда, так и просто столики на улице, сказали, что будут открывать летник ближе к маю. В ресторане «Шустов» сообщили, что также хотят открыть летнюю веранду рядом с Ленинским ЗАГСом в начале или середине мая.

В апреле гостей примет «Веранда счастья» от ресторана «Хмели-Сунели» на проспекте Ленина – летник откроется уже 28-го числа. Веранду начали строить и в другом ресторане Resta Managment – «Стейкхаусе», правда, точная дата открытия неизвестна, но, вероятно, и она заработает в мае. Еще одно заведение сети – James – готов будет принять гостей на летней площадке в конце апреля.

Реинкарнация бара Ratskeller, ресторан «Агонь», планирует работы по открытию своего «Пивного сада» рядом со зданием ратуши на 29 апреля. Гостей же ждут в начале мая, всех обещали оповестить в инстаграме.

В кафе Breadway рассказали, что ждут хорошей погоды – летник там тоже должен открыться, скорее всего, в мае.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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