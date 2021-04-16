Белоярского мэра обвиняют в том, что он провалил работу по всем фронтам

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области провел проверку деятельности администрации Белоярского округа. Сегодня в редакцию «Нового Дня» неизвестный информатор прислал фотографию страницы, на которой содержатся результаты этой якобы проверки.

Автор документа обвиняет главу округа Андрея Горбова в предоставлении недостоверных данных о достижении целевых показателей по нацпроектам, что привело к искажению отчетности Свердловской области в целом.

«Уровень исполнительской дисциплины в администрации по выполнению региональных решений многие годы сохраняется недопустимо низким, органы местного управления Белоярского ГО во многом непрофессионально реализуют собственные полномочия. Провалено управление муниципальным имуществом, финансами, обязательствами. Формальное отношение администрации к осуществлению полномочий учредителя, просчеты и упущение контроля за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий приводят к их финансовой несостоятельности (банкротству) и наносят имущественный вред местному бюджету», – говорится в письме.

Текст страницы обрывается на середине предложения, так что кем подписан документ, неизвестно.

Корреспондент «Нового Дня» позвонил по номеру отправителя, однако там ответили, что никаких сканов в агентство не отправляли, так что сомнение в подлинности письма остается.

Депутат заксо Вячеслав Вегнер, который не скрывает своего намерения баллотироваться в Госдуму именно по Белоярскому округу, сказал, что у него тоже есть сомнения в подлинности письма. Он уточнил, что знает о проводившихся в Белоярке проверках, но, по его данным, в отчете была другая информация.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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