В Екатеринбурге ажиотажный спрос на уборку, химчистку и шиномонтаж

В Екатеринбурге фиксируется ажиотажный спрос не только на услуги шиномонтажек, но и на химчистку и уборку. Об этом рассказывают представители компаний, занимающихся этими видами услуг. Середина апреля выдалась жаркой, из-за чего многие автомобилисты «переобувают» машины в летнюю резину.

Из-за резкого потепления уральцы отправили в химчистки зимнюю одежду, а также весенние плащи и тренчи – в итоге срок исполнения услуг вырос. «Срок ожидания исполнения заказа минимум три недели. Очень большой поток заказов, межсезонье», – сообщили в химчистке «Мистер Ландри».

Та же история с клининговыми услугами. Из-за резкого потепления многие заказывают услугу мойки окон, также православные торопятся навести порядок к Пасхе – праздник в честь Воскресения Христа в этом году выпадает на 1 мая. «К сожалению, мы весь апрель заняли уборками. Видимо, перед Пасхой люди стараются записаться заранее», – сказала владелица сервиса «Домашняя фея» Юлия Прибылова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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