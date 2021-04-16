На уральских реках начался ледоход. Жители сел переживают за мосты

В Свердловской области начался ледоход на реках. Уральские гидрологи сообщают, что на отдельных участках процесс вскрытия был бурным – в речном русле скапливались льдины, из-за чего уровень воды существенно колебался в первой половине апреля. В ближайшие дни не исключена вероятность ледовых заторов, предупреждают специалисты.

Ледоход на реках создает опасность для старых деревянных мостов. Так, в селе Чусовом проплывающие льдины уже повредили опору моста, местные жители не рискуют ходить по нему. «Мост держится на честном слове. Еще 40 сантиметров прибавит воды, и все – мост снесет», – сообщил Борис Петров, организатор фестиваля «Чусовая России».

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что пока в превентивных целях был разобран один низководный мост через реку Пышма у села Яр в Талицком округе. К пику половодья, который ожидается в середине мая, разберут еще 12 мостов. Они находятся в Алапаевском, Туринском, Байкаловском, Ирбитском, Верхотурском, Талицком округах, Слободо-Туринском районе и округе Махнево.

«Если в краткосрочном прогнозе, который составляется на три дня, будет существовать угроза разрушениях низководных мостов, то к разбору приступят сразу», – добавили в МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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