В уральских колониях заключенным ставят прививки от коронавируса

В уральских колониях началась вакцинация от коронавируса, сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСИН России. Первым 85 заключенным исправительной колонии № 52 в Камышлове поставили прививки препаратом «Гам-Ковид-Вак» (более известен как «Спутник V»). В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в вакцинации участвовали только желающие. Также прививки ставили и сотрудникам исправительного учреждения.

Напомним, «Спутник V» – это двухкомпонентная вакцина. Прививки ставят дважды с интервалом не менее 14 дней. В очереди на вакцинацию от коронавируса сейчас 70 тысяч жителей Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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