Поток Лириды и танец Меркурия и Венеры: что увидят уральцы в ночном небе апреля

Во второй половине апреля жители Екатеринбурга смогут наблюдать сразу несколько красивых астрономических явлений. Начинается период видимости многих ярких планет, которые заметно выделяются среди редких звезд неба крупных городов, рассказал «Новому Дню» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В субботу, 17 апреля, в ночном небе можно будет наблюдать Марс рядом с Луной, расстояние между ними составит менее одного градуса. Красная планета уже растеряла осенний блеск 2020 года и по яркости уступает десятке звезд северного неба, но ее все еще можно будет разглядеть в бинокль, ориентируясь на спутник Земли.

22 апреля утром за чертой города можно попробовать наблюдать метеорный поток Лириды, но для этого надо найти темное место вдали от огней. В час можно увидеть с десяток метеоров.

«Наблюдать лучше всего ближе к зениту, где появляются наиболее яркие метеоры. Радиант потока находится в созвездии Лиры, который видим сейчас на северо-востоке, высоко над горизонтом. Хорошим ориентиром является звезда Вега, одна из ярчайших звезд северного полушария, вторая по яркости», – отметил астроном.

А вечером 23 апреля в юго-западной части неба низко над горизонтом в бинокль можно разглядеть вечернее появление в этом году Меркурия и Венеры. Одновременно между двумя этими ближайшими к Солнцу планетами будет находиться Уран. Но вот обнаружить столь слабый объект даже в телескоп на светлом небе будет очень сложно.

Впрочем, полюбоваться на Меркурий и Венеру можно будет 25 и 26 апреля, когда обе планеты максимально сблизятся и будут видны более отчетливо.

«Начинается один из благоприятных периодов наблюдения Меркурия в этом году. И благодаря планете Венере, более яркой, появляется возможность найти Меркурий даже в небольшой бинокль», – рассказал Владилен Санакоев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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