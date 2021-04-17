На Среднем Урале выявили 119 новых заражений Covid-19, 12 больных скончались

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев коронавируса, в том числе в Екатеринбурге – 42 заболевших. В больницах скончались 12 пациентов с Covid-19. Общее число жертв вируса достигло 2 921.

По данным оперштаба, в тяжелом состоянии находятся 267 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 83 из них. Состояние средней тяжести у 1 628 госпитализированных в больницах. Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи выписали за сутки 131 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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