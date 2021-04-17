Врачи борются за жизнь мальчика, выпавшего из окна шестого этажа

Состояние мальчика, выпавшего из окна дома в микрорайоне ЖБИ, остается тяжелым. Ребенок сейчас находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Трагический инцидент, напомним, произошел вечером 12 апреля. Пятилетний Данил выпал из окна шестого этажа. В этот момент родители находились на кухне. Мальчика со множественным переломами доставили в детскую горбольницу №9.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, чтобы они более пристально следили за безопасностью детей и принимали меры к тому, чтобы окна не могли свободно открываться. С наступлением теплого времени года ежегодно фиксируются похожие трагедии. Дети из любопытства подходят к окнам, где установлены москитные сетки и нет задвижек», – подчеркнул полковник Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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