Уральские метеорологи предупреждают о сильном ветре в воскресенье

В воскресенье, 18 апреля, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При такой силе ветер может обламывать ветки деревьев, сносить кровлю домов и обрывать провода ЛЭП. Автовладельцам не стоит парковать машины вблизи рекламных щитов, а прохожим следует держаться подальше от стен домов и балконов, так как с них могут упасть предметы.

Спасатели предупредили, что во время сильного ветра осложняется пожароопасная обстановка. Свердловчанам советуют быть внимательными и не нарушать требования пожарной безопасности. О возникновении опасных происшествий необходимо сообщать по телефонам 101 или 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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