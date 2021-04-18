Под Серовом сошли с рельсов два вагона с лесом

На железнодорожной станции Филькино в Серовском городском округе накануне вечером случился сход двух вагонов, груженных лесом. При происшествии никто не пострадал. Транспортная прокуратура проводит проверку.

По данным надзорного ведомства, сход четырехколесных пар вагонов произошел на подъездных путях, принадлежащих ООО «Уралтранслес». Инцидент был зарегистрирован в 18:50. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На место выезжал транспортный прокурор Серова для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.

«Серовская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Серов, Ангелина Сергеева

Серов. Другие новости 17.04.21

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