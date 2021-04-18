В свердловских муниципалитетах выявлено в три раза больше зараженных коронавирусом, чем в Екатеринбурге

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев коронавируса. Из них на Екатеринбург приходится только 37, остальные регистрируются в 26 муниципалитетах области.

Исходя из официальной статистики оперштаба, в регионе сейчас болеют Covid-19 3 520 человек. В тяжелом состоянии находятся 254 пациента, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. Более 1,6 тысячи заболевших – в состоянии средней тяжести. За сутки от коронавируса умерли еще 11 свердловчан. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 2 932. Из больниц выписано 130 человек после выздоровления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.21

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