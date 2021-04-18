Зоозащитники забрали у жительницы Верхней Пышмы 11 истощенных собак

Волонтеры фонда «Зоозащита» забрали 11 собак у жительницы Верхней Пышмы, на которую приходило много жалоб. Соседи рассказывали, что женщина регулярно бьет животных и содержит их в ужасных условиях. Хозяйка выводила собак на прогулку только поздним вечером.

Накануне зоозащитники совместно с инспекторами Росприроднадзора и участковым уполномоченным смогли попасть в квартиру женщины. Сначала она наотрез отказывалась пускать проверяющих, поэтому волонтеры вызвали полицию. Внутри зоозащитники обнаружили 11 собак, в том числе полугодовалых щенков. «Все в истощенном состоянии, привязаны веревками, скакалкой к ручкам дверей, ножкам мебели. Все собачки напуганы, больные, голодные. Не имели доступа к воде. Собак кормили перловкой. В квартире полная антисанитария», – рассказали сотрудники «Зоозащиты».

Все собаки были отправлены на передержку. Сейчас волонтеры собирают деньги на О́обследование и лечение животных и ищут им новых хозяев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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