Около «Алатыря» на переходе сбили пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге утром в ДТП около ТЦ «Алатырь» попал пешеход. На месте находится машина реанимации. Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, пострадавший – мужчина 1951 года рождения, по предварительным данным, у него ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей таза. Обстоятельства аварии уточняются. По словам очевидцев, один из участников аварии – «Яндекс.Такси».

Из-за ДТП в утренний час пик улицы Малышева и Московская, на пересечении которых находится торговый центр, встали в пробки.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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