Баскетбольный клуб УГМК стал шестикратным чемпионом Евролиги

Действующий чемпион Евролиги клуб УГМК подтвердил свой титул, переиграв в финале испанскую «Авениду». Баскетболисты стали шестикратными обладателями главного европейского трофея.

Матч «Авенида» Саламанка (Испания) – УГМК Екатеринбург (Россия) закончился со счетом 68:78. В трех из четырех десятиминуток шла вязкая борьба (счет по четвертям 21-16, 9-23, 23-20, 15-19). Определяюшей стала вторая четверть, по ходу которой УГМК не только отыграли свой стартовый минус в 12 очков, но и полностью завладели инициативой на паркете. «Лисицы» к середине третьего временного отрезка достигли максимального преимущества в счете в 14 очков. «Авенида» несколько раз пыталась приблизиться к УГМК, но ей это не удалось.

УГМК стал победителем европейского турнира в шестой раз в своей истории. До этого команда выигрывала Евролигу в 2003, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах. А нападающая УГМК Бреанна Стюарт была признана MVP «Финала четырех».

Завтра чемпион Евролиги возвращается в Екатеринбург и начинает готовиться к финальной серии игр плей-офф чемпионата России. УГМК сыграет с курским «Динамо». Два первых матча серии пройдут 23 и 24 апреля в Екатеринбурге на главной арене ДИВСа. Третий матч состоится 27 апреля в Курске. При необходимости команды сыграют там же еще и 29 апреля. Если для выявления победителя командам понадобится пятый матч, то он состоится 2 мая в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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