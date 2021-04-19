«Дети требуют ежедневных расходов»: многодетная семья рассказала, на что уходят пособия от государства (ФОТО, ВИДЕО)

В многодетной семье Фадеевых из Екатеринбурга считают, что с тремя детьми жить намного веселее, чем с одним. Конечно, и расходов на пятерых больше, но в последние годы существенную помощь оказывает государство. К чему готовиться тем, кто только планирует иметь много детей, рассказали опытные родители.

Многодетная семья о помощи государства

Помощь от государства не бывает лишней, ведь дети каждый день требуют расходов: на еду, одежду, секции и развлечения, говорит мама Анастасия. Старший 8-летний сын Миша очень любознательный и активный, ходит на легкую атлетику и программирование. Средний 4-летний Никита – на тхэквондо, гимнастику на фитболе и рисование. Младшему Андрюше всего полтора года, поэтому пока он находится с мамой, которая работает дистанционно из дома.

«Когда 8 лет назад у нас был один ребенок, я не пользовалась помощью государства. Сейчас в статусе многодетных у нас есть ряд дотаций: за садик, за проезд, за коммунальные платежи, компенсация за школьную форму и другие. Это существенная поддержка, – говорит Анастасия Фадеева. – В коронавирусном 2020 году мы получали денежную помощь от государства. Не только «путинские» выплаты, но и оформили выплату на детей от 3 до 7 лет. Раньше такого не было».

В министерстве социальной политики Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что в прошлом году такую помощь получили 110 тысяч семей. А по новым правилам, которые вступили в силу с 1 апреля (теперь учитывается недвижимое имущество и транспортные средства семьи, – прим. ред.), через «Госуслуги» только за первую неделю было подано 23 тысячи заявлений, сообщил министр Андрей Злоказов.

Большим подспорьем Фадеевым стало и получение регионального материнского капитала – 146,5 тысячи рублей выплачивается в Свердловской области за третьего и последующего детей. Потратить деньги можно по девяти направлениям. «Я узнала, что его можно потратить на стоматологию для мамы. Надо обратиться в лицензированную клинику, получить документы, идти в соцзащиту и там составлять договор», – рассказала Анастасия Фадеева.

Какие выплаты полагаются малоимущим семьям с детьми в Свердловской области:

11 696 рублей – ежемесячная выплата на первого ребенка до достижения им возраста 3 лет, полагается семьям, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума;

11 850 рублей – ежемесячная выплата на третьего и последующих детей до достижения ими 3 лет, полагается многодетным семьям, у которых доход на члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума;

От 627 до 2618 рублей – ежемесячное пособие на ребенка, не достигшего возраста 16 лет, либо ребенка в возрасте от 16 до 18 лет (если он учится в школе), полагается семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на человека. Конкретная сумма зависит от категории семьи и размера районного коэффициента;

511 рублей – социальное пособие малоимущим семьям на каждого члена семьи;

Выплата на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на человека. С 1 апреля пособие назначается по новым условиям: учитывается не только доход членов семьи, но и недвижимое и движимое имущество. Величина пособия теперь дифференцирована: если при выплате 50% от прожиточного минимума (5925 рублей) семья не достигает дохода, равного прожиточному минимуму на члена семьи, в таком случае назначается пособие в размере 75% от прожиточного минимума (8887,50 рубля). Если с учетом пособия в размере 75% семья не достигает дохода в размере прожиточного минимума, то назначается пособие в размере 100% прожиточного минимума (11 850 рублей);

Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для школы, но не более 2000 рублей, – многодетным семьям, имеющим доход на члена семьи менее прожиточного минимума.

Кроме того, с 2021 года в Свердловской области малоимущим семьям может быть оказана социальная помощь на основании социального контракта, с предоставлением выплат на поиск работы (более 11 тысяч рублей), на осуществление предпринимательской деятельности (до 250 тысяч рублей), на иные мероприятия.

Подробнее обо всех выплатах можно узнать в районных управлениях социальной защиты, а также на сайте министерства социальной политики Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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