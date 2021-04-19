Под Сысертью локомотив снес легковушку. Три человека пострадали (ФОТО)

Сегодня утром в районе железнодорожного перегона Решеты – Седельниково в Сысертском городском округе одиночный локомотив наехал на легковой автомобиль «Шкода Октавия». В результате столкновения пострадали три человека.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 8:45 на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 4 пикете 23 километра перегона. На место происшествия выезжал свердловский транспортный прокурор.

После ДТП начата прокурорская проверка, в том числе надзорный орган проверит, как содержался железнодорожный переезд. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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