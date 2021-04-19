На Шарташе заметили горностая (ФОТО)

На берегу озера Шарташ горожане заметили горностая. Фотографии маленького хищника опубликовала Людмила Недоспелова. Екатеринбуржцы удивились тому, что на Шарташе бегают эти животные.

Многие посчитали, что из-за строительных работ в природном парке – там построили гигантский бордюр вдоль озера, делают дорогу, спортивную площадку – зверькам стало трудно передвигаться и ориентироваться в пространстве. «Загородили этим бордюром зверькам доступ к озеру и нарушили их естественную среду обитания. За такое надо судить и наказывать виновных за такое варварское отношение к природе», – написала пользовательница Elena Arte.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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