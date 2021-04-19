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Понедельник, 19 апреля 2021, 10:45 мск

Новости Екатеринбург

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На Шарташе заметили горностая (ФОТО)

На берегу озера Шарташ горожане заметили горностая. Фотографии маленького хищника опубликовала Людмила Недоспелова. Екатеринбуржцы удивились тому, что на Шарташе бегают эти животные.

Горностай на Шарташе

Многие посчитали, что из-за строительных работ в природном парке – там построили гигантский бордюр вдоль озера, делают дорогу, спортивную площадку – зверькам стало трудно передвигаться и ориентироваться в пространстве. «Загородили этим бордюром зверькам доступ к озеру и нарушили их естественную среду обитания. За такое надо судить и наказывать виновных за такое варварское отношение к природе», – написала пользовательница Elena Arte.

Екатеринбург, Елена Сычева

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