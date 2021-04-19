Лжетеррориста отправили в колонию на 3,5 года за «минирование» храмов

В Екатеринбурге силовики поймали 23-летнего лже-террориста Юрия Галлямова. Молодой человек за пять месяцев – с июля по ноябрь 2020 года – успел семь раз позвонить на номер 112 с сообщениями о якобы заложенных бомбах. В частности, он «минировал» Храм-на-Крови, спорткомплекс «Динамо», Северный автовокзал в Екатеринбурге, а также железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле и Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», бывший духовник которого сейчас находится в СИЗО.

Каждый звонок Галлямова проверяли. «Создавалась зона безопасности, проводились эвакуационные мероприятия, чтобы не подвергать возможной опасности людей. Во всех случаях сведения, к счастью, оказались фейковыми. Ничего подозрительного в служебных помещениях и на прилегающей территории полиция не обнаружила», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Выявили и поймали лжетеррориста сотрудники оперативных подразделений МВД и ФСБ, в том числе из центра «Э». Молодой человек жил на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге. Полицейские возбудили семь уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Еще одно дело, восьмое, было возбуждено по факту кражи личных вещей у пассажира электрички – ст. 158 УК РФ.

Как выяснилось, молодой человек и раньше привлекался к ответственности – за кражу и побои. Он «минировал» вокзалы и храмы из чувства мести. «Дело в том, что он любил путешествовать. А когда странствовал, за ночлегом и едой обращался к охранникам учреждений. А те, глядя на его внешний вид, могли смело отправить восвояси. Это обстоятельство и побуждало гражданина таким образом мстить», – объяснил полковник Горелых, уточнив, что психиатрическая экспертиза показала вменяемость молодого человека и что суд отправил лже-террориста в колонию общего режима на 3,5 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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