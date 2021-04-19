Гаишники ищут владелицу «Ленд Ровера», которая сбила подростка и уехала (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД разыскивают виновника аварии, в которой пострадал 13-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе горГАИ, ДТП произошло 17 апреля в полдень напротив дома № 109 по улице Щорса. По предварительным данным, «Ленд Ровер» темного цвета ехал по Айвазовского от Циолковского, машина повернула направо на улицу Щорса и сбила подростка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Он получил ушибы.

По словам подростка, за рулем внедорожника была женщина 40-45 лет, в темных очках. Она смотрела в смартфон, после наезда на ребенка не остановилась и просто уехала.

«В целях установления объективной картины произошедшего дорожно-транспортного происшествия, просьба очевидцев ДТП и водителя, допустившего наезд на ребенка-пешехода, прибыть в ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу по адресу: ул. Степана Разина, 20 или позвонить по телефону: 8 912 298 01 04. Конфиденциальность гарантируется», – прокомментировали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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