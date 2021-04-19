В ТЦ «Гринвич» открылся пункт вакцинации от Covid-19 (ВИДЕО)

Сегодня в ТЦ «Гринвич» заработал пункт вакцинирования от коронавируса. В отдельном помещении желающих привиться ждут сотрудники горбольницы № 6. Пока заявлены еще две даты работы медпункта: 21 и 23 апреля, с 10:00 до 15:00. Медработники рассказали «Новому Дню», что с 10 до 13:30 прививки поставили 60 человек.

Вакцинация в ТЦ «Гринвич»

Пока в «Гринвиче» ставят только первый компонент вакцины «Спутник V», за вторым надо обращаться в поликлинику по месту жительства. Но, говорят врачи, если желающих будет много, то второй компонент привезут и в «Гринвич».

Как происходит вакцинация в торговом центре и почему некоторые люди выбрали именно этот пункт – смотрите в нашем видеосюжете.

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