В Екатеринбург летят послы двух десятков стран

В Екатеринбурге завтра стартует Евразийский экономический форум молодежи. Ожидается, что в нем примут участие послы 22 иностранных государств. В столице региона ожидают послов Португалии, Перу, Йемена, Сербии, Колумбии, Коста-Рика, Черногории, Сингапура (он будет онлайн). Также участие примут представители многих африканских республик: Сенегала, Сьерра-Леоне, Конго, Бенина, Габона, Чада, Танзании, Кот-д'Ивуара, Кении, Уганды, Эквадора, Центральноафриканской республики, Буркина-Фасо, Мадагаскара.

Форум пройдет в УрГЭУ, там сообщили, что всего ожидается 212 экспертов и VIP-гостей, ректоры 36 вузов и послы 26 стран, однако в перечне представители только 22 стран. В пресс-службе вуза сообщили, что никаких отказов из-за обострения российско-чешских отношений не было.

Добавим, также в Екатеринбурге ждут посла Британии Ричарда Дьюэлла, но с другой целью – он приехал в штаб-квартиру Русской медной компании.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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