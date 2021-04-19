За одну неделю клещи покусали более 700 свердловчан

В Свердловской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 19 апреля зарегистрировано 763 обращения в медучреждения и травмпункты. Неделю назад их было всего 45. На Екатеринбург приходится почти половина случаев – с клещами повстречались 375 человек.

В ведомстве отметили, что эти показатели в 1,3 раза ниже прошлогоднего периода. Однако в регионе уже есть заболевший с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз». Наиболее активны клещи в Пышминском округе, Туринской Слободе, Ирбите, Каменске-Уральском, Белоярском округе, Новой Ляле и Тугулыме. В целом случаи присасывания клещей зарегистрированы в 48 свердловских муниципалитетах.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Новому Дню» уточнили, что акарицидная обработка парков и лесопарков в Екатеринбурге начнется в первых числах мая. Как правило, перед этим проводится расчистка территории зеленых зон и дератизация (уничтожение грызунов).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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