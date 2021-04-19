За год Куйвашев стал богаче, а его жена – беднее

Губернатор Евгений Куйвашев отчитался о доходах – своих и супруги. Как сообщили в ДИПе, в 2020 году губернатор заработал 6 297 636,07 рубля, что примерно на 400 тысяч больше, чем в 2019 году. В собственности Евгения Куйвашева квартира площадью 144 квадратных метров, доля в квартире площадью 131,7 квадратных метра.

Супруга главы региона, тюменская бизнес-леди Наталья Куйвашева, в прошлом году получила доход в размере 5 358 108,64 рубля. В 2019 она задекларировала более 11,5 млн рублей. Как известно, Наталья Куйвашева владеет винным бутиком, так что, вероятно, по ней ударили коронавирусные ограничения. Г-жа Куйвашева имеет в собственности квартиру площадью 118,7 квадратных метра, долю в квартире площадью 131,7 квадратных метра, а также нежилое помещение площадью 50,7 квадратных метра и доли в нежилом помещении площадью 107,6 квадратных метра. Также ей принадлежит легковой автомобиль Toyota RAV4. Несовершеннолетний ребенок губернатора владеет долей в квартире площадью 131,7 квадратных метра. Все недвижимое имущество расположено на территории России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

За одну неделю клещи покусали более 700 свердловчан. / В Екатеринбург летят послы двух десятков стран. / Генпрокуратура предостерегла граждан от участия в несанкционированных митингах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»