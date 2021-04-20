В Свердловской области под Камышловом бушует крупный лесной пожар

В Свердловской области зафиксирован первый в этом сезоне крупный лесной пожар. Как сообщается в сводке ФБУ «Авиалесоохрана», горит 250 га леса, на землях обороны и безопасности.

На сайте регионального минприроды уточняется, что пожар произошел в Камышловском городском округе, начался он вчера. Горят деревья на так называемой нелесной площади, то есть участках, не предназначенных для произрастания леса.

Всего с начала года на Среднем Урале зафиксировано 34 возгорания в лесах, но все остальные были на малой площади – от нескольких гектар до 44 га.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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