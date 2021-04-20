Чиновники выйдут на субботник – в дендропарки и секретное место

В Екатеринбурге 24 апреля пройдет общегородской субботник. По традиции один раз за год за метлы и грабли возьмутся и свердловские чиновники, которые тоже будут участвовать в большой уборке. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что сотрудники ратуши во главе с мэром Алексеем Орловым планируют отправиться в субботу утром прибирать два дендрологических парка – на улице 8 Марта и на улице Первомайской.

В департаменте информационной политики Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что губернатор Евгений Куйвашев и члены регионального кабмина тоже выйдут помахать метлами и собрать мусор в ближайшую субботу, однако где конкретно будут трудиться представители областных властей, пока секрет. В прежние годы чиновники из «белого» и «желтого» домов проводили субботники у Госпиталя ветеранов войн, а также на берегу Шарташа.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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