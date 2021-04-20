Студентам, работающим в школах, выделят от 30 до 50 тысяч на хозяйство

Заксобрание Свердловской области приняло закон о предоставлении пособий на обзаведение хозяйством молодым педагогам, которые еще не закончили обучение в вузах.

Как пояснила Людмила Бабушкина после заседания, в 2020 году на федеральном уровне был принят закон, позволяющий студентам-педагогам работать в школах и детских садах, если они успешно закончили не менее трех курсов. В связи с этим депутаты решили предоставить таким студентам, если они уже приступили к работе по специальности, пособие на обзаведение хозяйством, какое получают молодые специалисты, уже закончившие обучение и приступившие к работе.

Размер пособия, правда, не очень большой: в сельской местности – 50 тысяч рублей, в городских поселениях – 35 тысяч рублей, в городах – 30 тысяч.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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