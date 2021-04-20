В Свердловской области умерли еще 16 больных Covid-19

За последние сутки в Свердловской области умерли еще 16 больных Covid-19. Всего с начала пандемии скончались 2 962 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, за сутки выявлено 107 новых случаев Covid-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+31), Алапаевска, Артемовского городского округа, Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сосьвы, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 85 041.

Состояние 261 госпитализированного оценивается как тяжелое, 137 свердловчан находятся в реанимации, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 627. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 120 человек, всего – 78 612.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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