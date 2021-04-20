«ФОРЭС» инвестирует в экологическую эффективность 600 млн рублей

600 миллионов рублей за четыре года планирует инвестировать в повышение экологичности производства компания «ФОРЭС». Запланированы в 2021 году транш на данные цели оценивается в 160 миллионов.

Всего же с начала пятилетней экологической программы (за 2018-2020 г., – прим. ред.), объем вложений в природоохранные мероприятия превысил 435 млн рублей.

Самые крупные из запланированных проектов экопрограммы уже осуществлены, и сейчас «ФОРЭС» приближается к финальному этапу, который позволит при возможном росте производственных мощностей на заводах сохранить уровень допустимого воздействия на окружающую среду, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «ФОРЭС».

«Программа инвестирования в экологические мероприятия строилась таким образом, чтобы модернизировать системы комплексно и поочередно, по подразделениям. Завершены экологические инвестпроекты в Асбесте, Сухом Логу и Курьях. В этом году планируется модернизация очистных систем в Каменске-Уральском. Эффективность природоохранных мер, внедряемых на производстве, подтверждена итогами года. Мы фиксируем сокращение объема выбросов веществ в атмосферный воздух в городах присутствия. Снижение выбросов подтверждается лабораторными исследованиями аккредитованных организаций и на границах санитарно-защитных зон и на источниках», – сообщила главный эколог «ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева.

В 2020 году в структуре затрат на природоохранные мероприятия выросли вложения в мероприятия по обращению с отходами производства и потребления. По сравнению с годом начала программы они увеличились вдвое. В связи с реформированием системы в прошлом году объем образования отходов на четырех производствах «ФОРЭС» в Свердловской области уменьшился почти вдвое. По данным службы главного эколога, этот результат достигнут во многом благодаря максимальному разделению и передаче на переработку всех возможных видов отходов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

Куйвашев запретил Первомай – демонстрации не будет. / Мэрия перекроет центр Екатеринбурга за час до акции сторонников Навального. / В Екатеринбурге возобновил работу визовый центр Греции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»