Эпидемиолог рассказала о риске роста детской смертности из-за пандемии Covid-19

Пандемия Covid-19, которая продолжается в России и мире, может повлиять на рост детской смертности. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Фельдблюм. «Когда разразилась пандемия Cоvid-19, нам пришлось резко сократить объемы оказания плановой помощи, потому что поток больных был большой, чтобы здравоохранение наше не захлебнулось, и под эту мясорубку попала и вакцинопрофилактика. Это было сделано неправильно – сегодня мы это понимаем», – рассказала она.

По словам Фельдблюм, позиция Всемирной организации здравоохранения такова, что пандемия одной инфекции не может быть основанием для остановки вакцинации от других заболеваний. Однако коронавирус повлиял на прививочные кампании существенно. «По данным ВОЗ, произошло снижение уровня охвата прививками в мире в период пандемии на 50%. Это колоссальная цифра. В России ниже – по данным главного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, это 15-20% в среднем. Вакцинация была приостановлена письмом от Роспотребнадзора от 25 марта 2020 года», – напомнила она.

Профессор объяснила, что общество стало вакцинозависимым. «После вспышки Эболы, когда с ней уже справились, возникло больше 310 тысяч случаев кори, более шести тысяч – завершились летальными исходами. Это говорит о том, что инфекции, контролируемые вакцинами, остались такими же тяжелыми и небезопасными, какими они и были раньше. Стоит только снизить охват прививками – эта модель работает при всех инфекциях», – сказала она.

Фельдблюм рассказала, что чем больше привитых – то тем больше поствакцинальных реакций, которые вызывают недоверие населения к вакцинации и снижают охват защищенных людей, после чего происходят вспышки. «В нынешней ситуации сработала другая история – мы сами временно приостановили вакцинопрофилактику, но эта схема все равно сработала. Поэтому Союз педиатров России и ВОЗ считают, что снижение охвата прививками может привести к росту детской смертности. Если мы вовремя не сориентируемся и не реализуем задачи должного охвата, мы столкнемся с серьезными показателями детской смертности», – подчеркнула она.

По словам Фельблюм, если не исправить положение, здравоохранение может столкнуться с тем, что бремя инфекционных заболеваний перевесит бремя неинфекционных заболеваний. «Мы должны обеспечить непрерывность вакцинопрофилактики, исправить все погрешности, которые мы допустили», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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