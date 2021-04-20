Креков: в июне свердловчан начнут прививать «Ковиваком»

Основную часть населения Свердловской области привьют от коронавируса до июля включительно, если поставки вакцины выйдут на планируемый уровень. Об этом заявил сегодня на онлайн-брифинге замгубернатора Павел Креков.

По его словам, ситуация с поставками сейчас совсем иная, чем 2-3 месяца назад. «Сейчас речь идет о совсем других масштабах. В начале недели пришло 55-56 тысяч доз, еще 44 тысячи придет на днях», – рассказал он. Основную долю составляет вакцина «Спутник V», но через день-два должны прийти 4,5 тысячи вакцины производства «Вектора», она будет приходить все большими и большими дозами, потому что заработала площадка по ее производству. В июне начнет приходить вакцина центра им. Чумакова «Ковивак».

На сегодняшний день в Свердловскую область доставлено уже 500 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привиты 400 тысяч человек, вторым – 300-320 тысяч человек, заявил Креков. Он уточнил, что в это число входят военнослужащие ЦВО и жители закрытых городов.

«Это, конечно, темпы качественно иные, чем в январе. Но нам нужно наращивать их дальше, – сказал чиновник. – Мы прогнозируем, что в ближайшие недели поставки еще более увеличатся. Мы единовременно готовы приниматься до 500 тысяч вакцин. И основную часть населения мы должны будем вакцинировать по июль месяц включительно. К этому и стремимся. Если поставки выйдут на плановый уровень, то мы справимся».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

Сторонники Навального анонсировали митинги в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. / Людмила Бабушкина подала документы на праймериз в заксо. / От Путина ждут заявлений по Донбассу и мерам поддержки. Комментарии экспертов о будущем рубля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»