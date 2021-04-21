В Нижнем Тагиле спасатели вытащили двух рыбаков с тонкого льда (ФОТО)

В Нижнем Тагиле спасатели эвакуировали двух рыбаков, застрявших на весеннем льду. Инцидент произошел вчера вечером. Двое мужчин вышли на рыбалку, один из них провалился в воду. Товарищ помог ему выбраться, но после этого путь к берегу был отрезан. Тонкий лед начал трескаться со всех сторон, образовались промоины.

Рыбаки находились в 500 метрах от берега. Спасатели в гидрокостюмах добрались до мужчин и с помощью спасательной доски и жилетов помогли им выбраться. Но во время спасательной операции люди периодически проваливались в ледяную воду, так как лед не выдерживал их веса.

На берегу рыбаков осмотрели врачи. От медицинской помощи оба отказались, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Нижний Тагил. Другие новости 21.04.21

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