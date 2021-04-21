На Среднем Урале выявлено еще 110 случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено еще 110 случаев заболевания Covid-19, в том числе – 43 случая в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 85 151.

Состояние 261 пациента оценивается как тяжелое, 144 из них находятся в реанимации, в том числе 97 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 608. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки выписан 121 человек, всего – 78 733.

Также за сутки зарегистрировано 14 случаев смерти больных Covid-19. Общее число жертв коронавируса в регионе – 2 976.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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